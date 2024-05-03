Расселл занял категоричную позицию по поводу возможного перехода Ферстаппена в «Мерседес»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался на тему возможного перехода в команду трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Честно говоря, я был бы только за. Мы напарники вместе с Льюисом в течение последних трёх лет. Он отличный товарищ по команде и отличный гонщик. Мы подталкиваем друг друга каждую неделю.

Я бы приветствовал Макса. Я хочу выступить против лучших – каждый хочет доказать, на что он способен. Так что, да, пусть это произойдёт», — приводит слова Расселла Last Word On Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне скандальной ситуации в «Ред Булл» Ферстаппен может перейти в «Мерседес». Скандал возник после того, как в отношении руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера было выдвинуто обвинение в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. После этого «Ред Булл» провёл внутреннюю проверку, по итогам которой Кристиан был оправдан.

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