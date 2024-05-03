Марко сделал заявление из-за предстоящего ухода из «Ред Булл» Эдриана Ньюи

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о руководителе технического департамента «Ред Булл» Эдриане Ньюи, который покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

«Конечно, это большая потеря для «Ред Булл». Возможно, в последнее время он не всегда был вовлечён в повседневную работу, возможно, не уделял внимания каждой детали, каждому винтику, но именно он контролировал вопросы, связанные с аэродинамикой и механическим сцеплением всей машины. Его выдающиеся успехи сделали его легендой.

В последние годы мы создали молодую команду инженеров, поэтому у нас очень хорошие позиции. В 2026 году в силу вступит новый регламент. Когда правила менялись в прошлом, обычно именно Эдриан был первым, кто понимал их оптимально», — приводит слова Марко Kronen Zeitung.

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