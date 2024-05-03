Хюлькенберг рассказал, что у него были проблемы с экс-главой «Заубера» Кальтенборн

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился своими воспоминаниями о том, как в 2013 году провёл сезон в команде «Заубер».

«С командой всё было хорошо. Только с одним человеком было сложно, а именно с руководителем команды Монишей [Кальтенборн]. С ней было тяжело и запутанно, но всё остальное было в порядке.

В каждой команде, в которой я работал, у меня никогда не было проблем с механиками, инженерами и прочими сотрудниками. Мне всегда нравилось работать со всеми, как единая сила, добивающаяся результатов», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.

Напомним, Нико подписал многолетний контракт с «Ауди», но в 2025 году присоединится к «Кик-Зауберу», чей контрольный пакет акций «Ауди» уже полностью выкупила.