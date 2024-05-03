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В Skoda Motorsport показали спортивный электрокроссовер Enyaq RS Race

В Skoda Motorsport показали спортивный электрокроссовер Enyaq RS Race
Skoda Enyaq RS Race
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Спортивное подразделение чешской марки Skoda — Skoda Motorsport — показало первое изображение электрического кроссовера Enyaq RS Race. Отмечается, что автомобиль вобрал в себя весь автоспортивный опыт Skoda, а реализованные в нём идеи позже появятся на серийных автомобилях марки.

Права на видео принадлежат Skoda Motorsport. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Skoda Motorsport.

Skoda Enyaq RS Race создан на базе Enyaq Coupe RS — самой мощной серийной модели чешской компании. Новинка, однако, ниже, шире и легче серийного кроссовера. В то же время создатели подчёркивают, что Enyaq RS Race не соответствует техническому регламенту ФИА, в связи с чем не предназначен для участия в соревнованиях, хотя аэродинамические решения дизайнеры переняли у Skoda Fabia RS Rally 2.

Разработка Skoda Enyaq RS Race

Разработка Skoda Enyaq RS Race

Фото: Skoda Motorsport

Главная задача автомобиля — продемонстрировать возможности электрической платформы Skoda. «С самого начала нам было ясно, что облик машины должен быть эмоциональным и строиться на гоночной ДНК. Этот автомобиль быстр даже на бумаге, что всегда — хорошее начало», — отметил ведущий дизайнер Skoda Даниэль Петр.

Напомним, в конце апреля в Skoda представили концепт 1088-сильного электрического спорткара, созданного для автосимулятора Gran Turismo 7.

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