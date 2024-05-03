«Vice City». Льюис Хэмилтон показал, чем занимался в Майами перед Гран-при

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Семикратный чемпион Формулы-1 показал, чем занимался в Майами перед одноимённым Гран-при.

«Vice City», — подписал фото Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Гран-при Майами проходит с 3 по 5 мая. В первый день состоятся тренировка и спринт-квалификация. Начало заездов запланировано на 19:30 мск и 23:30 мск соответственно.

Хэмилтон в настоящий момент занимает девятое место в общем зачёте, имея в активе 19 очков. Лидером является нидерландец Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл». На его счету 110 очков.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»:

Ранее Хэмилтон высказался о Карлосе Сайнсе, место которого в 2025 году он займёт в «Феррари».