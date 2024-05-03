Алонсо: уход Ньюи не означает, что «Ред Булл» распадётся

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо не считает, что уход Эдриана Ньюи из «Ред Булл» приведёт к распаду доминирующей на данный момент команды Формулы-1.

«Не думаю, что уход Ньюи является признаком краха «Ред Булл». Они доминируют в нашем спорте с 2021 года, и, когда что-то происходит за пределами трассы, эта команда генерирует много новостей.

Они те, кого все хотят победить, каждый хочет дестабилизировать их, чтобы ослабить и таким образом одолеть.

Если какая-то другая команда потеряет своего технического директора или конструктора, то не будет такого ажиотажа, как в данном случае», — приводит слова Алонсо издание Motorsport.

Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» в марте 2025 года. До тех пор он продолжит трудиться в Милтон-Кинсе над гиперкаром RB17, но он больше не будет активно участвовать в работе над созданием будущих болидов Формулы-1 «Ред Булл».