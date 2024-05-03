«Это какая-то шутка». Сарджент — о штрафе на Гран-при Китая

Пилот «Уильямса» Логан Сарджент высказал недоумение по поводу несерьёзного, по его мнению штрафа, полученного им на Гран-при Китая за обгон Нико Хюлькенберга в режиме сейфити-кара, когда гонщик «Хааса» выезжал с пит-лейна, а Логан параллельно ехал по трассе. Американский гонщик получил за это два штрафных балла и считает это решение «шуткой».

«Меня очень разочаровывает это. Получить временный штраф – это одно. Но получить за это штрафные очки – это какая-то шутка.

Думаю, за уикенд случаются гораздо худшие вещи, за которые тебя просто пожурят, и всё. В квалификации передо мной были люди, которые тормозили, почти устраивали серьезные аварии, и им ничего не было.

Но затем, когда я пересекаю линию одновременно с кем-то ещё и даже не замечаю этого, то получаю два штрафных балла. Я думаю, это не лучшее решение», — приводит слова Сарджента издание RacingNews365.

Логан Сарджент имеет на своем счету уже восемь штрафных баллов. За 12 положен пропуск одного Гран-при.