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Журналист BBC назвал дату ухода Ньюи из «Ред Булл»

Журналист BBC назвал дату ухода Ньюи из «Ред Булл»
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Журналист автоспортивного отдела BBC Эндрю Бенсон назвал приблизительную дату ухода Эдриана Ньюи из «Ред Булл».

«Думаю, это произойдёт примерно с середины до конца февраля. Мои источники сообщают, что он сможет покинуть «Ред Булл» именно в этот период. Да, его новая команда, кто бы это ни был, начнёт работу над новой машиной без Ньюи, но он успеет оказать влияние на её разработку», — сказал Бенсон в подкасте Checkered Flag на BBC Radio 5 Live.

Перед Гран-при Майами «Ред Булл» опубликовала заявление, подтверждающее, что Эдриан Ньюи покидает команду. В заявлении «Ред Булл» говорится, что Ньюи уйдёт «в первом квартале 2025 года». Изначально его контракт действовал до конца следующего года, но ему удалось договориться о досрочном уходе, даже без «отпуска по уходу за садом».

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