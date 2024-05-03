Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи произнёс речь в боксах австрийской команды на Гран-при Майами. После ее окончания собравшийся персонал «Ред Булл» поаплодировал своему конструктору.

Эдриан Ньюи произнёс речь в боксах «Ред Булл» в Майами Фото: Соцсети tomcary_tel

«Эдриан Ньюи произносит какую-то речь в боксах в Майами. Она закончилась аплодисментами», — написал журналист The Telegraph Том Кэри на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» в первом квартале 2025 года. Изначально его контракт действовал до конца следующего года, но ему удалось договориться о досрочном уходе, без «отпуска по уходу за садом».

Пока не сообщалось, куда перейдёт Ньюи, но основным вариантом его следующего места работы считается «Феррари».