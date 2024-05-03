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Результаты Бермана на практиках значат для «Хааса» больше, чем выступления в Ф-2

Результаты Бермана на практиках значат для «Хааса» больше, чем выступления в Ф-2
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Руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу говорит, что работа и результаты Оливера Бермана на тренировочных заездах Формулы-1 имеют больший вес при рассмотрении его кандидатуры, чем его выступления в Формуле-2.

«Ему, конечно, нужно выступать в Формуле-2. Но когда мы работаем с ним напрямую, нужно понять все нюансы, все причины происходящих с ним вещей. Поэтому я, наверное, придавал бы большее значение тому, что мы с ним делаем вместе, как он выступает в нашей команде. Но, конечно, ему нужно продолжать выступать в Ф-2. Это понятно.

У нас запланировано шесть тренировок (первых практик в сезоне-2024 – прим. «Чемпионата»), первая будет в Имоле. Мы с нетерпением ждём возможности увидеть, насколько хорошо мы сработаемся с ним.

Мы видели в Мексике, а затем в Абу-Даби, что у него есть скорость. Но важно увидеть более полную картину. В какой-то момент он столкнется с тем, что машина будет не очень хороша. Как он на это отреагирует? Так что было бы интересно посмотреть на это», — приводит слова Комацу издание Motorsport.

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