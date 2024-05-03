Леклера развернуло, он досрочно завершил практику Гран-при Майами

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не справился с управлением своей машины на практике в рамках Гран-при Майами.

Примерно за 50 минут до конца заездов его развернуло, и монегаск не смог продолжить заезды. Контакта со стеной у Шарля не было, визуально машина осталась целой. Но пилот «Феррари» не смог тронуться с места, покинул кокпит и прекратил заезды.

Некоторое время из-за этой аварии на трассе Международного автодрома Майами были вывешены красные флаги, но вскоре их убрали, и заезды продолжились.

Напомним, сегодня же состоится квалификация к спринтерской гонке, она начнётся в 23:30 по московскому времени.

На данный момент Шарль Леклер занимает третье место в личном зачёте чемпионата Формулы-1 сезона-2024, в его активе 76 очков.