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Стюарды отклонили протест «Астон Мартин» по поводу штрафа Алонсо в Китае

Стюарды отклонили протест «Астон Мартин» по поводу штрафа Алонсо в Китае
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Стюарды Международной автомобильной федерации отклонили протест «Астон Мартин» по поводу штрафа Фернандо Алонсо на Гран-при Китая.

«Штраф Алонсо в Китае был отклонён стюардами ФИА. Новые доказательства были приняты к рассмотрению, но не были сочтены существенными, поэтому первоначальное решение не изменено», — написал известный автоспортивный журналист Адам Купер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что команда «Астон Мартин» запросила право на пересмотр штрафа Фернандо Алонсо во время Гран-при Китая. Двукратный чемпион Формулы-1 получил штраф в 10 секунд и три штрафных балла за инцидент с Карлосом Сайнсом во время спринта.

В состоявшейся сегодня практике Гран-при Майами Алонсо показал 19-й результат.

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