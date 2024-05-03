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Для Антонелли запросили специальное разрешение на дебют в Ф-1, его подал не «Мерседес»

В ФИА поступил запрос на разрешение Андреа Кими Антонелли дебютировать в Ф-1 до 18-летия. Об этом сообщает издание Race Fans.

Антонелли является участником молодёжной программы «Мерседеса» с 2018 года. Однако представитель команды подтвердил Race Fans, что не они добиваются исключения из правил, позволяющего итальянскому пилоту досрочно дебютировать в Формуле-1.

Вероятно, запрос поступил от «Уильямса», чей руководитель Джеймс Ваулз присоединился к команде из Гроува после многолетней работы в «Мерседесе».

Ранее были сообщения, что Антонелли может дебютировать за «Уильямс» уже в Имоле, на Гран-при Эмилии-Романьи, заменив Логана Сарджента.

Отмечается, что ФИА вряд ли быстро рассмотрит этот запрос, поскольку для этого потребуется одобрение различных должностных лиц и комиссий.

Ранее ФИА отклонила просьбу «Ред Булл» разрешить пилоту IndyCar Колтону Херте дебютировать в Формуле-1 в составе «РБ».