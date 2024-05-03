Зак Браун считает, что уход Ньюи станет не последней потерей «Ред Булл»

Глава «Макларена» Зак Браун считает, что уход Эдриана Ньюи запустит цепную реакцию, которая может дестабилизировать ситуацию в «Ред Булл».

«Шесть месяцев назад я бы удивился этим новостям. Но, учитывая всё, что произошло с ними с начала года, и довольно хорошо зная Эдриана, а он очень честный человек, я не удивлён, что он уходит. То, что там происходит, дестабилизирует команду.

Вероятно, это первое упавшее домино. Судя по распространяющимся новостям, я полагаю, что не последнее», — сказал Браун на пресс-конференции руководителей команд в Майами.

Ранее сообщалось, что глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи получил право покинуть команду без «отпуска по уходу за садом» взамен на молчание о деле Кристиана Хорнера.