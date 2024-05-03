Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун считает, что уход Ньюи станет не последней потерей «Ред Булл»

Зак Браун считает, что уход Ньюи станет не последней потерей «Ред Булл»
Комментарии

Глава «Макларена» Зак Браун считает, что уход Эдриана Ньюи запустит цепную реакцию, которая может дестабилизировать ситуацию в «Ред Булл».

«Шесть месяцев назад я бы удивился этим новостям. Но, учитывая всё, что произошло с ними с начала года, и довольно хорошо зная Эдриана, а он очень честный человек, я не удивлён, что он уходит. То, что там происходит, дестабилизирует команду.

Вероятно, это первое упавшее домино. Судя по распространяющимся новостям, я полагаю, что не последнее», — сказал Браун на пресс-конференции руководителей команд в Майами.

Ранее сообщалось, что глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи получил право покинуть команду без «отпуска по уходу за садом» взамен на молчание о деле Кристиана Хорнера.

Материалы по теме
Хорнер высказался о дальнейших планах Ньюи после ухода из «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android