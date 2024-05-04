Ферстаппен — о сообщении по радио, что он первый: лол, а что произошло с остальными?

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен забавно отреагировал на сообщение по радио, что он завоевал поул-позишен по итогам спринтерской квалификации Гран-при Майами Формулы-1. Ферстаппен не был доволен своим кругом в третьем сегменте и удивился, что никто не перебил его время.
«Лол. А что произошло с остальными? Это же было ужасно. Ну, конечно, я всё равно не откажусь от поула!» — сказал Ферстаппен по радио.
Формула-1. Гран-при Майами. Спринт-квалификация:
Результаты третьего сегмента:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:27.641
2. Шарль Леклер («Феррари») — 1:27.749
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:27.876
4. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:28.044
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:28.103
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:28.161
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:28.375
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:28.419
9. Ландо Норрис («Макларен») — 1:28.472
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:28.476
После второго сегмента вылетели:
11. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:28.343
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:28.371
13. Эстебан Окон («Альпин») — 1:28.379
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:28.614
15. Юки Цунода («РБ») – нет времени
После первого сегмента вылетели:
16. Пьер Гасли («Альпин») — 1:29.185
17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:29.267
18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:29.360
19. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:29.551
20. Александер Албон («Уильямс») — 1:29.858.