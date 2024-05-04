«Просто глупо». Норрис объяснил, почему оказался так низко в спринт-квалификации

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал девятый результат в спринт-квалификации Гран-при Майами.

«Я просто атаковал слишком сильно. Ощущения от машины были очень хорошими. Просто глупо, если честно. Пара ошибок в первом повороте, и это словно запустило спираль. Досадно, ведь команда проделала хорошую работу. Обновления сработали, я всем доволен. Темп очень хороший. Вероятно, мы одни из быстрейших. Разочарован сегодняшним днём, но сделаю завтра всё возможное», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Майами. Спринт-квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:27.641

2. Шарль Леклер («Феррари») — 1:27.749

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:27.876

4. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:28.044

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:28.103

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:28.161

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:28.375

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:28.419

9. Ландо Норрис («Макларен») — 1:28.472

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:28.476

После второго сегмента вылетели:

11. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:28.343

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:28.371

13. Эстебан Окон («Альпин») — 1:28.379

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:28.614

15. Юки Цунода («РБ») – нет времени

После первого сегмента вылетели:

16. Пьер Гасли («Альпин») — 1:29.185

17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:29.267

18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:29.360

19. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:29.551

20. Александер Албон («Уильямс») — 1:29.858.