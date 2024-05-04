«Просто глупо». Норрис объяснил, почему оказался так низко в спринт-квалификации

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал девятый результат в спринт-квалификации Гран-при Майами.
«Я просто атаковал слишком сильно. Ощущения от машины были очень хорошими. Просто глупо, если честно. Пара ошибок в первом повороте, и это словно запустило спираль. Досадно, ведь команда проделала хорошую работу. Обновления сработали, я всем доволен. Темп очень хороший. Вероятно, мы одни из быстрейших. Разочарован сегодняшним днём, но сделаю завтра всё возможное», — приводит слова Норриса Sky Sports.
Формула-1. Гран-при Майами. Спринт-квалификация:
Результаты третьего сегмента:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:27.641
2. Шарль Леклер («Феррари») — 1:27.749
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:27.876
4. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:28.044
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:28.103
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:28.161
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:28.375
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:28.419
9. Ландо Норрис («Макларен») — 1:28.472
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:28.476
После второго сегмента вылетели:
11. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:28.343
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:28.371
13. Эстебан Окон («Альпин») — 1:28.379
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:28.614
15. Юки Цунода («РБ») – нет времени
После первого сегмента вылетели:
16. Пьер Гасли («Альпин») — 1:29.185
17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:29.267
18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:29.360
19. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:29.551
20. Александер Албон («Уильямс») — 1:29.858.