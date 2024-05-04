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Ферстаппен — о победе в спринт-квалификации: ощущения действительно были ужасными

Ферстаппен — о победе в спринт-квалификации: ощущения действительно были ужасными
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позишен в спринт-квалификации Гран-при Майами.

«Ощущения действительно были ужасными. Возможно, в последней сессии просто было невероятно трудно заставить шины работать. Уже во втором сегменте ощущения не были здоровскими. А в третьем ощущения были похожими. Я не прибавил на «софте», но каким-то образом мы стали первыми. Конечно, я с радостью принял это.

Однако удовольствия от пилотажа почему-то не было. На тренировке всё было очень хорошо, я чувствовал себя комфортно, ехал стабильно, а вот в квалификации — нет. Может, это немного связано с конфигурацией трассы. Не знаю, что случилось с другими машинами на последнем круге», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

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