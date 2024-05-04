Расселл призвал «Мерседес» разобраться с проблемами в квалификациях

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на 11-й результат в квалификации Гран-при Майами Формулы-1.

«На тренировке «софт» на нашей машине работал очень хорошо, был хороший темп. А на «медиуме» мы не смогли найти золотую середину. Мы оказались не там. Борьба была плотной, мы не должны были оказаться так рядом с зоной вылета из топ-10. Нам нужно поработать вечером и внести улучшения перед основной квалификацией.

У меня нет сомнений, что мы продвинемся вперёд по ходу спринта. Нам нужно попробовать разобраться с нашими квалификационными проблемами. Всегда трудно бороться с машинами впереди, когда мы стартуем позади, отставая.

Все привезли обновления на эту гонку. «Макларен» привёз большой пакет, у «Астона» что-то было на прошлой неделе. Мы в той же лодке, что и остальные. Сегодня для нас всё просто не сработало», — приводит слова Расселла Sky Sports.