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Боттас потеряет три позиции на старте спринта Гран-при Майами

Боттас потеряет три позиции на старте спринта Гран-при Майами
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Пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас получил штраф в виде потери трёх мест на старте спринтерской гонки Гран-при Майами.

Стюарды оштрафовали финского гонщика за то, что он заблокировал Оскара Пиастри в первом сегменте спринт-квалификации. Пилот «Кик-Заубера» был на круге выезда из боксов и помешал Пиастри, который начинал свой боевой круг.

Стюарды установили, что Боттас «медленно ехал по гоночной трассе и спровоцировал опасную ситуацию».

На разборе у стюардов Боттас и его команда признались, что пилота не предупредили о приближении Пиастри, что было признано «очевидной ошибкой со стороны команды».

В результате Боттас опустился с 18-й стартовой позиции на 20-е место, в то время как Пиастри займёт шестое место на решётке спринта.

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