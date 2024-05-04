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Босс «РБ» Мекис: мы адаптируем машину под запросы Риккардо

Босс «РБ» Мекис: мы адаптируем машину под запросы Риккардо
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Руководитель команды «РБ» Лоран Мекис рассказал, что команда адаптирует свою машину, чтобы она как можно лучше подходила Даниэлю Риккардо.

«В Китае Дэн провёл очень сильный уикенд. Мы много раз говорили, что он прогрессирует, что скоро все сами увидят это.

Мы очень усердно работали, чтобы дать Риккардо машину, которую ему удобно пилотировать. С одной стороны, он сам адаптируется к машине, с другой – мы адаптируем её под запросы Дэна.

Некоторые вещи можно сделать в очень короткие сроки, и мы уже сделали немало. Мы продолжим улучшать машину, чтобы он мог бороться в этом сезоне. Он на правильном пути», — приводит слова Мекиса издание Speed Cafe.

В квалификации к спринту Даниэль Риккардо показал четвёртый результат, уступив Максу Ферстаппену всего в 0,4 секунды.

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