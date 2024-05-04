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В субботу, 4 мая, на Международном автодроме Майами состоится спринтерская гонка шестого этапа сезона-2024 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Майами. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 19:00 мск.

Квалификацию к спринту Гран-при Майами Формулы-1 выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третий результат – у пилота «Ред Булл» Серхио Переса. Оба пилота «Мерседеса» не пробились в третий сегмент.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Майами — 2024. Онлайн-трансляция спринтерской гонки