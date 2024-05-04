Карлос Сайнс рассказал о своей ошибке в спринт-квалификации Гран-при Майами

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал своё выступление в квалификации к спринтерской гонке Гран-при Майами, рассказав о допущенной им ошибке в решающей попытке сессии.

«Это была не лучшая пятница. После практики поменялись ощущения от машины, в квалификации спринта нам стало сложнее пилотировать её.

В целом круг на шинах «софт» прошёл более или менее нормально. Но в 17-м повороте я допустил ошибку, она дорого обошлась нам, из-за этого я оказался на пятом месте.

Завтра мы постараемся отыграться. У нас будет ещё один шанс поработать над машиной и подготовить её к основной квалификации Гран-при и воскресной гонке», — приводит слова Карлоса Сайнса пресс-служба «Феррари».

В спринт-квалификации Карлос Сайнс показал пятый результат, уступив почти полсекунды Максу Ферстаппену.