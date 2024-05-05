Формула-1, Гран-при Майами — 2024: онлайн-трансляция гонки начнётся в 22:55

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В воскресенье, 5 мая, на Международном автодроме Майами состоится гонка шестого этапа сезона-2024 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Майами. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 23:00 мск.

Лидером чемпионата на данный момент является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На втором месте в личном зачёте находится напарник нидерландца Серхио Перес. На третьей строчке пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Майами — 2024. Онлайн-трансляция гонки