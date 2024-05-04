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Леклер и Сайнс выступают на Гран-при Майами с новыми двигателями

Леклер и Сайнс выступают на Гран-при Майами с новыми двигателями
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Проведя первую часть сезона-2024 Формулы-1 с одним мотором, гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс получили на Гран-при Майами свежие силовые агрегаты. Об этом сообщает издание F1Technical.

Нынешние силовые агрегаты Формулы-1 имеют семь элементов: двигатель внутреннего сгорания (ДВС), система рекуперации тепловой энергии (MGU-H), система рекуперации кинетической энергии (MGU-K), турбокомпрессор, накопитель энергии, управляющая электроника и выхлоп.

В течение сезона каждому пилоту разрешено использовать не более четырёх ДВС, MGU-H, MGU-K и турбокомпрессоров, двух накопителей энергии и блоков управления электроникой, а также по восемь элементов выхлопной системы.

Сообщается, что на Гран-при Майами «Феррари» поставила на обе машины SF-24 новые двигатели внутреннего сгорания, турбокомпрессоры, MGU-H, MGU-K и выхлопную систему.

Два «Макларена» MCL38, оба «Астон Мартин» AMR24 и «Кик-Заубера» C44 также были оснащены новыми двигателями, турбокомпрессорами, MGU-K и MGU-H. Более того, «Астон Мартин» и «Макларен» также поставили свежую выхлопную систему.

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