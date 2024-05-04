Техдир «Мерседеса» Шовлин: мы снова не были конкурентоспособны в соревновательной сессии

Технический директор «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал неудачную для его команды квалификацию к спринту на Гран-при Майами.

«Понятно, что мы разочарованы тем, как прошёл первый день уикенда. Команда отработала полную программу в практике. Оба пилота остались довольны балансом машины. Перед квалификацией к спринту мы решили внести небольшие изменения в настройки, чтобы сохранить хорошую управляемость во второй половине дня.

К сожалению, как неоднократно было в этом году, мы не смогли поддержать уровень соперников в соревновательной сессии. Но мы не будем искать оправданий тому, почему обе наши машины выбыли во втором сегменте квалификации. Нам нужно лучше работать над машиной, чтобы лучше раскрывать её потенциал.

Цель спринта — привести обе машины в очковую зону. Это будет непросто, но мы сосредоточены на этом. Мы также постараемся использовать спринт, чтобы лучше понять машину и подготовить её к квалификации и воскресной гонке», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».