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Фернандо Алонсо: спринты не имеют никакого значения

Фернандо Алонсо: спринты не имеют никакого значения
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо в очередной раз скептически высказался о спринтерских гонках в Формуле-1.

«Спринт-квалификация не совсем отражает расклад сил на спринт. В практике мы не проводили длинных серий кругов. Да и в любом случае спринтерская гонка не имеет никакого значения, главным образом потому, что мы не можем сражаться в них. Мы получаем штрафы за всё, что только можно.

Так что в субботу будет просто забавный день для болельщиков, но не для нас, нам это не очень интересно», — приводит слова испанского гонщика «Астон Мартин» издание Planet F1.

Ранее Фернандо Алонсо заявлял, что лучше вообще не участвовать в спринтерских гонках, чтобы поберечь технику, комплекты шин и не рисковать получить штрафы.

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