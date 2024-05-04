Джеймс Ваулз объяснил, почему Ньюи может выбрать «Уильямс»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз назвал факторы, которые могут помочь убедить легендарного конструктора гоночных машин Эдриана Ньюи вернуться в команду из Гроув, в которой он начинал свою выдающуюся карьеру в Формуле-1.

«Именно в «Уильямсе» Эдриан впервые по-настоящему проявил себя. И мы — команда без политики. Мы небольшая команда, которая пытается вернуться на лидирующие позиции. И это могло бы идеально подойти для тех, кто хочет вновь испытать себя.

Более того, в «Уильямсе» сохранилась домашняя, семейная атмосфера. Мы не зависим от автопроизводителя. Нами движет всего лишь группа людей, которые хотят заниматься своим делом. Это чистый автоспорт. Надеюсь, эти факторы сыграют свою роль», — приводит слова Ваулза издание The Race.