«Не знаю, храпел ли он, но точно спал». Мартин Брандл — о Боттасе

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт телеканала Sky Sports Мартин Брандл хлёстко высказался о Валттери Боттасе, который чуть не спровоцировал аварию с Оскаром Пиастри в спринт-квалификации на Гран-при Майами.

Австралиец начинал свой быстрый круг, в то время как финн только готовился к своему, не заметив накатывавшего позади пилота «Макларена». В последний момент Боттас отвернул в сторону, иначе могла быть большая авария.

«Я не знаю, храпел ли он, но он определённо спал», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

Боттас получил за этот инцидент штраф в виде потери трёх мест на старте спринтерской гонки Гран-при Майами. На разборе у стюардов Боттас и его команда признались, что пилота не предупредили о приближении Пиастри.

Отметим, что перед Гран-при Майами у Валттери Боттаса сменился гоночный инженер, чем сам гонщик был недоволен.