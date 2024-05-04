Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не знаю, храпел ли он, но точно спал». Мартин Брандл — о Боттасе

«Не знаю, храпел ли он, но точно спал». Мартин Брандл — о Боттасе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт телеканала Sky Sports Мартин Брандл хлёстко высказался о Валттери Боттасе, который чуть не спровоцировал аварию с Оскаром Пиастри в спринт-квалификации на Гран-при Майами.

Австралиец начинал свой быстрый круг, в то время как финн только готовился к своему, не заметив накатывавшего позади пилота «Макларена». В последний момент Боттас отвернул в сторону, иначе могла быть большая авария.

«Я не знаю, храпел ли он, но он определённо спал», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

Боттас получил за этот инцидент штраф в виде потери трёх мест на старте спринтерской гонки Гран-при Майами. На разборе у стюардов Боттас и его команда признались, что пилота не предупредили о приближении Пиастри.

Отметим, что перед Гран-при Майами у Валттери Боттаса сменился гоночный инженер, чем сам гонщик был недоволен.

Материалы по теме
«Я не понимаю такие решения». Боттас недоволен заменой гоночного инженера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android