Журналист сайта Ф-1: Антонелли может оказаться в «Уильямсе» только в следующем году

Журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто сообщает, что юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли может оказаться в «Уильямсе» только в следующем году.

«Говорил с боссом «Уильямса» Джеймсом Ваулзом. Он сказал, что Кими Антонелли не будет в их машине в Имоле.

Команда ведёт переговоры с четырьмя или пятью гонщиками о месте в её составе на следующий год, но не торопится с решением. Говорит, что сделка в любом случае будет рассчитана на два года, 2025-й и 2026-й», — написал Барретто на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Если Антонелли действительно подпишет двухлетний контракт с «Уильямсом», то это повысит шансы Карлоса Сайнса попасть в «Мерседес», так как ранее Тото Вольф хотел подписать испанца всего на один год.