Брандл — о Хэмилтоне: на одном секторе он сделал больше ошибок, чем до этого за сезон

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт телеканала Sky Sports Мартин Брандл удивился тому, как отчаянно Льюис Хэмилтон боролся со своей нынешней машиной в квалификации к спринту на Гран-при Майами.

«Вот это да, он сделал больше ошибок на этом маленьком участке трассы, чем ранее за весь сезон. Он действительно боролся с машиной в этом повороте со скоростью всего 100 км/ч», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

Сам семикратный чемпион Формулы-1 заявил после той сессии, что «Мерседесу» нужно просто смириться с тем, что они отстают от лидеров на семь десятых секунды и это является отражением истинного темпа машины немецкой команды.

Льюис Хэмилтон занял 12-е место в квалификации к спринту Гран-при Майами, который пройдёт сегодня, старт в 19:00 мск.