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Леклер собрал образ идеального пилота Ф-1, включив в него двух 3-кратных чемпионов и себя

Пилот «Феррари» Шарль Леклер собрал в блиц-интервью ESPN образ идеального пилота Формулы-1, назвав гонщиков, которые являются или являлись лучшими в разных аспектах гоночного мастерства.

Вот кого и по каким параметрам выбрал монегаск:

Обгоны: Айртон Сенна (трёхкратный чемпион Формулы-1 — 1988, 1990, 1991)

Торможения: Сенна

Личность: Леклер

Пилотирование под дождём: Макс Ферстаппен (трёхкратный чемпион Формулы-1 — 2021, 2022, 2023)

Защита: Леклер

Скорость на одном круге: Леклер

Шарль Леклер провёл в Формуле-1 138 Гран-при, одержал пять побед, 32 раза поднимался на призовой подиум. 23 раза Леклер завоёвывал поул-позицию.

На данный момент Шарль Леклер занимает третье место в личном зачёте чемпионата, уступая лидеру Максу Ферстаппену 34 очка.