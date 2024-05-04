«По нему всегда видно, уступил ли он напарнику». Дженсон Баттон — о поведении Алонсо

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал поведение расстроенного после спринт-квалификации на Гран-при Майами Фернандо Алонсо, где двукратный чемпион мира уступил своему напарнику по «Астон Мартин» Лэнсу Строллу.

«Если бы вы не смотрели квалификацию и брали интервью у Фернандо, то точно поняли бы, что его напарник выступил лучше. С Фернандо всегда знаешь, уступил ли он своему товарищу по команде в квалификации», — сказал Баттон в эфире Sky Sports.

Баттон и Алонсо выступали вместе в 2015 и 2016 годах за команду «Макларен». За это время Дженсон 13 раз опережал Фернандо в квалификациях.

Сам Алонсо после этой сессии сказал, что спринты не имеют никакого значения. Однако он сделал акцент на том, что в этих гонках есть большой риск повредить машину и заработать штрафные баллы.