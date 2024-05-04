«Мерседесу» это не нужно». Тото Вольф — о слухах о раннем дебюте Антонелли в Формуле-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отверг все предположения о том, что подопечный его команды Андреа Кими Антонелли вот-вот дебютирует в Формуле-1.

В последние дни 17-летний итальянец упоминался в качестве сменщика Логана Сарджента в составе «Уильямса», причём уже с этапа в Имоле. Эта идея получила широкое распространение в пятницу, после того как выяснилось, что ФИА получила запрос на досрочную выдачу Антонелли суперлицензии для участия в Формуле-1 до достижения им 18-летия. Но Вольф полностью исключил эту идею.

«Не мы инициировали этот запрос. И, конечно, мы с самого начала заявляли, что не стремимся к этому. Я не знаю, откуда взялось это убеждение, что «Мерседес» заинтересован в продвижении этого процесса. Кими нужно сконцентрироваться на Формуле-2, и он это знает. Всё остальное — лишь слухи, которые продолжают циркулировать, но они не соответствуют действительности.

Меня всё время спрашивают: «Что насчет Кими и его дебюта в Имоле?» Это отвлекает меня. Могу сказать: этого не произойдет. «Мерседесу» это не нужно. У нас есть много других проблем, которые нужно решить», — приводит слова Вольфа издание Autosport.