В Формуле-1 обсуждается идея начислять очки вплоть до 20-го места

В Формуле-1 продолжается обсуждение идеи изменения системы начисления очков. Ранее сообщалось, что очковую зону могут расширить до 12 машин, но теперь обсуждение зашло ещё дальше – очки могут начисляться вплоть до 20-го места, об этом сообщает издание Motorsport.

«Думаю, что изменить систему начисления очков вполне разумно, но остались только вопросы о том, насколько расширить очковую зону. 12, 14, 16 или вообще на весь пелотон? У нас было очень хорошее обсуждение на Комиссии Формулы-1 по этому поводу, все пришли к мнению, что нужно сделать что-то полезное для нашего спорта. Но без спешки, чтобы сделать это правильно и один раз», — приводит Motorsport слова руководителя команды «Уильямс» Джеймса Ваулза.

«Нужно обратить внимание на систему начисления очков. У нас появилась новая фанатская база. Мы больше не те ретрограды, которыми были на протяжении многих лет. Настало время взглянуть на это. Лично я считаю, что нужно поощрять борьбу во всём пелотоне, а не только наверху. Иногда пилоты бросают бороться лишь потому, что не претендуют в тот момент на очки. Очевидно, будет серьёзный пересмотр системы. Есть аргументы в пользу всей стартовой решётки, и уж точно не менее 12 машин должны получать очки», — отметил, в свою очередь, руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крак.