Вассёр отреагировал на слухи о переговорах Ньюи с «Феррари»

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал слухи о том, что звёздный британский инженер Эдриан Ньюи находится на стадии переговоров с итальянской командой.

«В «Феррари» появится Льюис Хэмилтон, а по другой истории я не хочу давать какие-либо комментарии. Нам нужно сосредоточиться на том, что мы делаем, на трассе идёт серьёзная борьба, и самое важное заключается в том, что произойдёт в Майами. Не хочу говорить и спекулировать на Ньюи, он покидает «Ред Булл», мы же сосредоточены на себе», — приводит слова Вассёра издание Formula1a.uno.

Ранее семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, готовящийся перейти из «Мерседеса» в «Феррари» в 2025 году, заявил о желании поработать с Ньюи.