В Европе не хотели пускать Tesla Cybertruck в Россию. В нём увидели военный потенциал

В конце апреля в Москве был замечен электропикап Tesla Cybertruck, впервые ввезённый на территорию России. При этом, как рассказал владелец автомобиля Алексей Еремчук изданию Mash, европейские пограничники не хотели пропускать Cybertruck в Россию, поскольку увидели в машине от Tesla «скрытый военный потенциал».

Впервые Tesla Cybertruck была замечена на улицах Москвы 30 апреля — снимки автомобиля появились в различных социальных сетях. Позже стало известно, что электропикап был ввезён компанией Moscow Tesla Club, основателем которой является Еремчук. Известно, что в Россию автомобиль прибыл через территорию Польши и Беларуси.

Tesla Cybertruck был официально представлен в конце 2023 года. Автомобиль представлен в трёх спецификациях и в максимальной из них — Cyberbeast с тремя электромоторами — развивает 856 лошадиных сил и разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 2,6 секунды.

Самая доступная версия Cybertruck стоит в США $ 61 тыс., в то время как вариант Cyberbeast продаётся за $ 100 тыс.