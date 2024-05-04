Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Майами, Леклер — второй, Риккардо — четвёртый

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В Майами (США) завершилась спринтерская гонка шестого этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем заезда стал трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», замкнул тройку сильнейших Серхио Перес.

Формула-1. Гран-при Майами. Спринт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 19 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Серхио Перес («Ред Булл»).

4. Даниэль Риккардо («РБ»).

5. Карлос Сайнс («Феррари»).

6. Оскар Пиастри («Макларен»).

7. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

8. Юки Цунода («РБ»).

9. Пьер Гасли («Альпин»).

10. Логан Сарджент («Уильямс»).