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«Пришлось немного прижать Шарля». Ферстаппен высказался о победе в спринте

«Пришлось немного прижать Шарля». Ферстаппен высказался о победе в спринте
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Трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при Майами.

«На старте всё было не очень хорошо, мне пришлось немного прижать Шарля. К счастью, в первом повороте всё получилось. Затем была машина безопасности, после чего мы стали постепенно увеличивать отрыв, хотя это не было идеально, нам есть над чем работать.

По крайней мере, благодаря новому формату мы можем доработать машину, так что мы надеемся, что сможем улучшить её к квалификации и завтрашней гонке. Победа — это хорошо. Я доволен, она даёт нам несколько хороших очков», — сказал Ферстаппен после выступления.

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