«Он же не испанец». Алонсо считает, что Хэмилтона не накажут за аварию на старте

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал столкновение с британцем Льюисом Хэмилтоном на старте спринтерской гонки Гран-при Майами.

Напомним, испанцу пришлось заменить переднее антикрыло, и он финишировал лишь 17-м. Отметим, что в аварию также попали Ландо Норрис и Лэнс Стролл.

«Я не думаю, что последует наказание, потому что он не испанец, но считаю, что он похоронил гонку нескольким людям. Возможно, я мог бы рискнуть и вырваться вперёд, но намеренно этого не сделал, чтобы избежать наказания», — сказал Алонсо после выступления.

Формула-1. Гран-при Майами. Спринт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 19 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +3,371.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +5,095.

4. Даниэль Риккардо («РБ») +14,971.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +15,222.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +15,750.

7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +22,054.

8. Юки Цунода («РБ») +29,816.

9. Пьер Гасли («Альпин») +31,880.

10. Логан Сарджент («Уильямс») +34,355.