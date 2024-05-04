Магнуссена вызвали к стюардам ФИА из-за подозрения в «неспортивном поведении»

Пилот «Хааса» датчанин Кевин Магнуссен вызван к стюардам Гран-при Майами из-за подозрения в «неспортивном поведении».

Напомним, Магнуссен оказал жёсткое сопротивление британцу Льюису Хэмилтону из «Мерседеса» в спринтерской гонке, после выступления признавшись, что намеренно нарушал границы трассы (за что впоследствии получил 20-секундный штраф). Несмотря на это, Хэмилтон высоко оценил его выступление.

Формула-1. Гран-при Майами. Спринт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 19 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +3,371.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +5,095.

4. Даниэль Риккардо («РБ») +14,971.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +15,222.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +15,750.

7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +22,054.

8. Юки Цунода («РБ») +29,816.

9. Пьер Гасли («Альпин») +31,880.

10. Логан Сарджент («Уильямс») +34,355.