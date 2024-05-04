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Магнуссена вызвали к стюардам ФИА из-за подозрения в «неспортивном поведении»

Магнуссена вызвали к стюардам ФИА из-за подозрения в «неспортивном поведении»
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Пилот «Хааса» датчанин Кевин Магнуссен вызван к стюардам Гран-при Майами из-за подозрения в «неспортивном поведении».

Напомним, Магнуссен оказал жёсткое сопротивление британцу Льюису Хэмилтону из «Мерседеса» в спринтерской гонке, после выступления признавшись, что намеренно нарушал границы трассы (за что впоследствии получил 20-секундный штраф). Несмотря на это, Хэмилтон высоко оценил его выступление.

Формула-1. Гран-при Майами. Спринт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 19 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +3,371.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +5,095.
4. Даниэль Риккардо («РБ») +14,971.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +15,222.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +15,750.
7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +22,054.
8. Юки Цунода («РБ») +29,816.
9. Пьер Гасли («Альпин») +31,880.
10. Логан Сарджент («Уильямс») +34,355.

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