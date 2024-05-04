Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хюлькенберг сравнил манёвр Хэмилтона в спринте с полётом дротика для дартса

Хюлькенберг сравнил манёвр Хэмилтона в спринте с полётом дротика для дартса
Комментарии

Пилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг прокомментировал массовое столкновение, инициатором которого выступил Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», в спринтерской гонке Гран-при Майами, состоявшейся сегодня, 4 мая.

Напомним, Хэмилтон врезался в пилотов «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла, один из которых развернул Ландо Норриса из «Макларена». Норрис и Стролл не смогли продолжить гонку, а Алонсо финишировал только 17-м.

«Льюис прорвался по внутренней траектории как дротик [для дартса] и затормозил очень, очень поздно. Я мог выбрать внутреннюю траекторию, но избежал всех проблем на внешней и сразу же отыграл несколько позиций», — приводит слова Хюлькенберга издание Motorsport-Total.

Материалы по теме
«Он же не испанец». Алонсо считает, что Хэмилтона не накажут за аварию на старте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android