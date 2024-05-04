Хюлькенберг сравнил манёвр Хэмилтона в спринте с полётом дротика для дартса

Пилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг прокомментировал массовое столкновение, инициатором которого выступил Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», в спринтерской гонке Гран-при Майами, состоявшейся сегодня, 4 мая.

Напомним, Хэмилтон врезался в пилотов «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла, один из которых развернул Ландо Норриса из «Макларена». Норрис и Стролл не смогли продолжить гонку, а Алонсо финишировал только 17-м.

«Льюис прорвался по внутренней траектории как дротик [для дартса] и затормозил очень, очень поздно. Я мог выбрать внутреннюю траекторию, но избежал всех проблем на внешней и сразу же отыграл несколько позиций», — приводит слова Хюлькенберга издание Motorsport-Total.