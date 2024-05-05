Леклер объяснил, почему не смог побороться за победу в квалификации

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Майами. Напомним, монегаск занял второе место.

«Всё было на пределе. Борьба получилась очень близкой до третьего сегмента, когда мы начали бороться за решающие десятые, то начали ощущать проблемы с шинами во втором и третьем секторе, они сильно перегрелись.

Итак, сегодня мы потеряли немного времени. Завтрашняя гонка будет длинной, а в спринте мы показали хороший темп, поэтому я надеюсь, что мы сможем оказать на Макса больше давления.

DRS здесь очень мощная, и будет непросто, если мы потеряем её на первом же круге. Главное будет удержаться рядом, если мы не сможем прорваться вперёд», — сказал Леклер после выступления.