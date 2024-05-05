Хэмилтон: в третьем сегменте мы оказались нигде, сражаемся с «Хаасом»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Майами.

«Температура трассы была примерно одинаковой на протяжении сессии, сцепление с трассой было хорошим. Нынешние шины такие „чувствительные“. Ты пытаешься заставить их работать и выдать максимум, но у нас с этим проблемы. Во втором сегменте появился проблеск надежды, но в третьем мы оказались нигде.

В целом этот день был намного лучше. Мы продвинулись вперёд в спринте и затем в квалификации. Попадание в третий сегмент — это позитивно. Сам третий сегмент не получился отличным, но я рад, что был в нём. Для нас отставать на восемь десятых — это сложно. Мы сражаемся с «Хаасом», и я не знаю, правда ли это нынешняя скорость машины или дело в шинах. Думаю, у нас серьёзные проблемы с шинами, мы не можем использовать их весь год», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.