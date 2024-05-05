Босс «Ред Булл» высказался о слухах об уходе Ферстаппена и раскритиковал Вольфа

Генеральный директор «Ред Булл» по корпоративным проектам и инвестициям, ответственный за гоночные проекты концерна Оливер Минцлафф заверил, что Макс Ферстаппен не собирается покидать австрийскую команду Формулы-1, а также отреагировал на регулярные рассуждения Тото Вольфа, что голландец мог бы перейти в «Мерседес».

«У Макса долгосрочный контракт, и он и словом не обмолвился, что не хочет его исполнить. Я вообще не обеспокоен, что он может рассматривать переход. Просто всё должно немножко успокоиться. Этого хочет Макс, и этого хотим мы.

Я понимаю давление, которое испытывают Тото Вольф и, вероятно, другие команды после нескольких лет в роли отстающих. Но, думаю, Тото Вольфу следует сконцентрироваться на собственных проблемах, их у него достаточно. Ну и это вопрос уважения, когда ты продолжаешь говорить о сотрудниках других команд — это неправильно", — приводит слова Минтцлаффа Bild.