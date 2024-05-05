Фернандо Алонсо отреагировал на 15-е место в квалификации Гран-при Майами

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал 15-й результат в квалификации Гран-при Майами Формулы-1.

«Несколько разочаровывающая квалификация для нас. 15-й в первом сегменте, 15-й во втором. У меня не было скорости сегодня. Мы внесли изменения в настройки после утра, но если посмотреть на результаты, то это не сработало, как ожидалось. Мы немного менее конкурентоспособны, чем обычно.

В любом случае, между восьмым местом и 15-м были две десятые, но в этот раз мы оказались с «неправильной» стороны, а в последних нескольких гонках были на «правильной». Пятое место в Японии и третье в Китае были абсолютно неожиданными.

Сложный день, и гонка будет сложной. Надеюсь, Лэнс при старте с 11-го места сможет набрать какие-то очки. Мне с 15-го места будет очень сложно", — приводит слова Алонсо Motorsport Week.