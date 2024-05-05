Алонсо: национальность влияет на решения. Я поговорю с Мохаммедом бен Сулайемом

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вновь высказал мнение, что на решения стюардов Гран-при Формулы-1 влияет национальность пилотов. Британец полагает, что на месте Льюиса Хэмилтона он получил бы штраф за смелый манёвр на старте спринтерской гонки, когда Хэмилтон стал одним из участников аварии в первом повороте. Алонсо планирует обсудить накопившиеся вопросы с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом.

«Мне пришлось оставить место, потому что внутри приближался Хэмилтон, не контролируя машину. Если бы так делал я, то, без сомнений, получил бы штраф.

У меня есть ощущение, что национальность влияет на решения. Я поговорю с Мохаммедом, с ФИА и так далее. Мне нужно удостовериться, что с моей национальностью нет проблем, нет ничего, что могло бы повлиять на любое решение. Речь идёт не только обо мне, но и о будущем поколении испанских гонщиков. Их надо защитить", — приводит слова Алонсо Motorsport Week.