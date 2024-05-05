Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стюарды не наказали Магнуссена за неспортивное поведение, но призвали ФИА к переменам

Стюарды не наказали Магнуссена за неспортивное поведение, но призвали ФИА к переменам
Аудио-версия:
Комментарии

Стюарды Гран-при Майами не стали наказывать Кевина Магнуссена за неспортивное поведение в спринтерской гонке, проходившей на международном автодроме Майами.

Пилот «Хааса» в этой гонке набрал 35 секунд штрафа во время ожесточенной борьбы с Льюисом Хэмилтоном. Он также набрал три штрафных балла, теперь у него их восемь.

После гонки Магнуссен заявил, что ему не понравилось использовать глупую тактику, но он делал это умышленно, чтобы помочь команде. За этот комментарий датчанина вызвали к стюардам по обвинению: «Предполагаемое нарушение статьи 12.2.1.l Международного спортивного кодекса – неспортивное поведение».

Стюарды приняли во внимание слова гонщика о его согласии со штрафами, их справедливостью и не стали дополнительно наказывать его.

При этом стюарды собираются обсудить произошедшее с ФИА, стоит ли в будущем увеличить штрафы за подобные действия, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.

Материалы по теме
Магнуссена вызвали к стюардам ФИА из-за подозрения в «неспортивном поведении»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android