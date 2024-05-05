Глава «Макларена» Стелла: Магнуссен заслуживает дисквалификации, а не штрафа

Глава «Макларена» Андреа Стелла считает, что действия Кевина Магнуссена в спринтерской гонке Гран-при Майами заслуживают дисквалификации, а не штрафа.

«Для меня в этом деле всё ясно. Есть случай преднамеренного поведения с целью нанесения ущерба сопернику. Такое поведение продолжается от гонки к гонке.

Как штрафы могут просто суммироваться? Они должны ужесточаться. Возможно, ему нужно провести выходные дома с семьей, подумав о своём спортивном мастерстве, а затем вернуться.

И если мы увидим, что он стал лояльным, честными и корректным по отношению к своим коллегам-соперникам, тогда пусть остаётся в этом бизнесе.

Эту проблему следует решить немедленно, потому что, начисление штрафных секунд или лишение очков не имеют никакого значения», — приводит слова Стеллы издание The Race.