«Нас бросает от одной крайности в другую». Расселл – о разработке машин «Мерседеса»

Джордж Расселл считает, что его команда «Мерседес» перемудрила с конструкцией машины W15 этого года, пытаясь исправить недостатки прошлогоднего болида.

«Знаете, секундомер не врёт. Некоторые изменения, которые мы внесли в конструкцию с конца прошлого года, возможно, были излишними. Сейчас в нашей машине появились недостатки, которые совершенно отличаются от тех, которые были у нас 12 месяцев назад.

Мы так старались решить прошлые проблемы, что зашли в этом деле слишком далеко. Мы понимаем, что нам нужно улучшиться, и сделать это как можно быстрее.

К сожалению, мы, видимо, перестарались с решением прошлогодних проблем. Нас бросает от одной крайности в другую. Нам нужно как бы отмотать ситуацию назад и оказаться на середине», — приводит слова Расселла издание Race Fans.