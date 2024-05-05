«Небольшая ошибка стоила мне шансов на поул». Перес – о квалификации в Майами

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал своё выступление в квалификации на Гран-при Майами, рассказав о своей ошибке в восьмом повороте, стоившей ему шансов на поул.

«Это была довольно сложная квалификация. К сожалению, мне не удалось провести чистый третий сегмент, хотя трасса была в хорошем состоянии. Я допустил небольшую ошибку в восьмом повороте, что стоило мне как минимум первого ряда, а возможно, и поула.

Мы просто не смогли добиться своего максимума. Пелотон очень плотный, пару сотых могут иметь значение. Мы допустили некоторые ошибки в настройках перед квалификацией. Сейчас нам нужно разобраться в этих проблемах, но я настроен оптимистично», — сказал мексиканский гонщик официальному сайту Формулы-1.